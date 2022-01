Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale. Era stato ricoverato per una infezione, sottoposto a terapie massicce

- Advertisement -

AgenPress – L’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dopo otto giorni di degenza, è appena stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato al sesto piano piano della palazzina D.

Il leader di Forza Italia, che indossava cappotto, cappello e mascherina blu, prima di salire sull’auto, ha salutato i giornalisti che lo attendevano.

Come riporta il Corriere “La crisi dovuta all’infezione è stata superata ma è stata pesante, tanto da rendere necessaria l’applicazione di terapie massicce. Secondo quanto trapela, il cuore del leader di Forza Italia avrebbe però retto “egregiamente” le cure.

Pochissime le persone che sono state ammesse a fargli visita: oltre alla compagna, i figli, amici di sempre come Fedele Confalonieri e pochissimi esponenti del partito. Dall’ospedale, Berlusconi ha parlato nei giorni scorsi sia con il premier, Mario Draghi, sia con il presidente della Repubblica appena riconfermato, Sergio Mattarella.

Nel giugno 2016, il Cavaliere venne operato al San Raffaele con un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica; nell’aprile 2019 ritornò in sala operatoria per un’occlusione intestinale; nel settembre 2020 affrontò il Covid-19, una battaglia da lui stesso definita durissima: «Non credevo di farcela», disse all’uscita dall’ospedale visibilmente emozionato.

Berlusconi soffre di fibrillazione atriale parossistica, un’alterazione del ritmo del cuore. Il problema si trascina da tempo e si riacutizza di tanto in tanto: per tenerla sotto controllo, da anni, l’ex premier ha il pacemaker”.