Sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Campagna elettorale, centrale il lavoro”

AgenPress. Una delle priorità, se non la priorità per gli italiani, si chiama lavoro che assicura non solo sussistenza, ma anche dignità. Naturalmente occorre fare in modo che le imprese trovino conveniente assumere.

Lo si fa abbassando il costo del lavoro prima di tutto e in seconda battuta concedendo incentivi e vantaggi fiscali alle imprese che decidono di assumere. Uno Stato serio si vede da come affronta un tema tanto delicato e centrale come questo, evitando derive assistenziali ed invece cercando vie formative e di integrazione del lavoratore alla vita sociale del Paese.

Certamente la politica del lavoro deve portare non solo alla creazione di nuovi posti, ma anche ad assicurare qualità dello stesso. Non dimentichiamo che la la nostra Costituzione parla di Repubblica fondata sul lavoro che è prima di ogni cosa un diritto e non un privilegio”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.