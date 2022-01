- Advertisement -

AgenPress. Sono stati fra 2.900 e 3.200 i pedofili negli ultimi 70 anni di storia della Chiesa di Francia.

E’ questa solo l’anticipazione del Rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa cattolica (Ciase), atteso nella sua integralità per domani, 5 ottobre. Un rapporto di 2.500 pagine, in cui gli abusatori sono preti e religiosi, e il loro numero è una “stima al ribasso”.

Nelle sue pagine il Rapporto riporterà anche una stima del numero delle vittime e una comparazione di queste in ambito ecclesiale con quelle identificate in altre istituzioni, (associazioni sportive, scuole o ambienti familiari). Analizzerà i “meccanismi, in particolare istituzionali e culturali” che possono aver favorito la pedofilia.

Quali conseguenze a livello penale?

Nella maggior parte dei casi, i fatti sono ormai caduti in prescrizione e i colpevoli sono morti, rendendo improbabile il ricorso ai tribunali. Tuttavia, ci sono stati “22 rinvii al pubblico ministero per fatti che non sono caduti in prescrizione”.

Intanto, i vescovi francesi hanno anticipato un sistema di “contributi” finanziari da versare alle vittime dal 2022.