Sottosegretario Pucciarelli (Difesa): Guardia di Finanza pilastro della legalità

AgenPress. “A Lei, Generale Zafarana e a tutti i militari di ogni ordine e grado della Guardia di Finanza va il riconoscimento e il plauso degli italiani per tutte le attività svolte con elevata professionalità e senza risparmio di energie anche nel corso di questa pandemia.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli nel corso di un incontro avvenuto oggi con il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale Giuseppe Zafarana.

“In questo periodo non avete svolto solo i vostri compiti istituzionali, quali la prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e la sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria. Fin dall’inizio di questa emergenza sanitaria avete dato anche un contributo fondamentale alla collettività. In particolare, nell’ambito del dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, avete recentemente sequestrato ingenti quantitativi di mascherine FFP2, ingannevolmente pubblicizzate come pediatriche, prive della documentazione attestante il superamento dei prescritti test di laboratorio e pronte per essere immesse sul mercato in frode al commercio.

Grazie al vostro intervento nello specifico settore del mercato dei beni e dei servizi contribuite, quindi, a tutelare la sicurezza e la salute dei consumatori, nonché a contrastare gli effetti distorsivi della concorrenza per la tutela dei commercianti onesti, spesso danneggiati dalla vendita di prodotti di scarsa qualità a prezzi decisamente competitivi.

Ma la vostra attività e il vostro encomiabile impegno non si limita ai confini nazionali. Proprio oggi, nell’ambito dell’azione di supporto dell’Italia per contrastare la diffusione del Covid in India, è partito dall’aeroporto di Pratica di Mare un ATR72 della Guardia di Finanza carico di aiuti e materiali per il sistema sanitario locale.

Anche la condotta di queste operazioni, a supporto delle popolazioni in forte difficoltà, conferma non solo la vostra professionalità ma anche la profonda umanità e lo spirito di collaborazione degli uomini e delle donne della Guardia di Finanza.

Rinnovo a Lei, Generale Zafarana e a tutto il personale alle Sue dipendenze il mio sincero ringraziamento.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.