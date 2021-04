Sottosegretario Pucciarelli: ringrazio STELMIT per supporto centro vaccinale Chiavari

AgenPress. “Ringrazio Lei e tutti gli uomini e le donne della Scuola delle Telecomunicazioni Forze Armate per l’organizzazione e il supporto logistico messo in campo per ospitare in questo Comando il centro vaccinale denominato “STELMIT Chiavari”, un hub realizzato grazie alla collaborazione tra questo Ente Militare, il Comune di Chiavari e la ASL4, dove, a regime, sarà possibile effettuare fino a diecimila vaccinazioni a settimana.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, incontrando il Comandante della Scuola delle Telecomunicazioni, Capitano di Vascello Giuseppe Aufiero.

“Anche in questa occasione assicurate un contributo fondamentale nella lotta a questo virus. Un aiuto che tutte le donne e gli uomini della Difesa forniscono, senza risparmio di energie, fin dall’inizio di questa pandemia.

Colgo questa occasione per rinnovare la mia profonda gratitudine alla Scuola delle Telecomunicazioni e a tutte le nostre Forze Armate che, anche in questa difficile emergenza sanitaria, confermano, ancora una volta, di essere una Istituzione sempre al servizio del Paese.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.