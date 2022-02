Spazio aereo Ue chiuso ad aerei russi e jet oligarchi. Da Russia Today e Sputnik niente più bugie

- Advertisement -

AgenPress – La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha affermato che il blocco, per la prima volta nella sua storia, “finanzierà l’acquisto e la consegna di armi e altre attrezzature a un paese che è sotto attacco”.

Ha anche affermato che sarebbero state introdotte tre nuove tranche di sanzioni. Loro sono:

Bandire tutti gli aerei russi dal suo spazio aereo

“Il nostro spazio aereo sarà chiuso a tutti gli aerei russi, compresi i jet privati degli oligarchi”

“Questi aerei non potranno più atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione Europea”.

Vietare quella che von der Leyen chiamava la “macchina dei media del Cremlino”

“La Russia Today e Sputnik, di proprietà statale, così come le loro sussidiarie, non saranno più in grado di diffondere le loro bugie per giustificare la guerra di Putin”.

“Stiamo sviluppando strumenti per vietare quella disinformazione tossica e dannosa in Europa”.

Ampliare le sanzioni esistenti per prendere di mira la Bielorussia

“Il regime di Lukashenko è complice del feroce attacco contro l’Ucraina”.

Ha affermato che le sanzioni prenderebbero di mira i “settori più importanti” della Bielorussia e i prodotti esportati.