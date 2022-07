Sri Lanka. Il presidente Gotabaya Rajapaksa arrivato a Singapore si dimette via e-mail

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente dello Sri Lanka ha rassegnato le sue dimissioni poco dopo aver raggiunto Singapore. A riferirlo il presidente del parlamento, pochi giorni dopo che il capo di stato è fuggito dalle proteste innescate dalla peggiore crisi economica del suo paese.

Gotabaya Rajapaksa si è dimesso via e-mail, ha detto il portavoce dell’oratore poche ore dopo essere atterrato nella città-stato, dopo che i manifestanti hanno invaso il suo palazzo nel fine settimana.

Rajapaksa è fuggito alle Maldive mercoledì e il giorno dopo è partito per Singapore.

“L’autenticità e la legalità dell’e-mail dovranno essere verificate” prima di essere formalmente accettata, ha detto Indunil Yapa all’AFP, aggiungendo che un annuncio formale era previsto per venerdì.

Rajapaksa sarebbe stato il primo presidente a dimettersi da quando lo Sri Lanka ha adottato un sistema di governo presidenziale nel 1978.

In qualità di presidente, Rajapaksa godeva dell’immunità dall’arresto e si ritiene che volesse andare all’estero prima di dimettersi per evitare la possibilità di essere arrestato.

Secondo la costituzione dello Sri Lanka, il primo ministro Ranil Wickremesinghe – le cui dimissioni sono richieste anche dai manifestanti – diventerebbe automaticamente presidente ad interim fino a quando il parlamento non potrà nominare un successore.

Rajapaksa, sua moglie Ioma e le loro due guardie del corpo sono arrivati ​​a Singapore da Male a bordo di un volo della compagnia aerea Saudia.

Il ministero degli Affari esteri di Singapore ha confermato che Rajapaksa è stato autorizzato ad entrare nella città-stato per una “visita privata”, aggiungendo: “Non ha chiesto asilo e non gli è stato concesso alcun asilo”.

Una manciata di srilankesi stavano aspettando in una delle aree di arrivo dell’aeroporto per esprimere la loro rabbia contro Rajapaksa e la crisi economica che stava travolgendo la loro patria.

“Voglio rimproverarlo con tutte le parole che conosco”, ha detto un ingegnere progettista dello Sri Lanka che lavora a Singapore. “È responsabile di tutto ciò che è accaduto nel nostro paese”.

Le autorità di Singapore si sono affrettate a mettere in guardia contro le proteste: è illegale anche per una sola persona organizzare una manifestazione senza il previo permesso ufficiale nel territorio strettamente controllato.

Rajapaksa dovrebbe cercare di rimanere nella città-stato per qualche tempo, secondo fonti della sicurezza dello Sri Lanka, prima di trasferirsi potenzialmente negli Emirati Arabi Uniti.