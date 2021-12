Stati Uniti. 32 tornado si abbattono in cinque stati. Si temono cento morti nel Kentucky

- Advertisement -

AgenPress – Tornado e condizioni meteorologiche avverse hanno travolto gli stati Uniti, con danni catastrofici. Almeno 32 tornado i tornado, inusuali per durata e periodo dell’anno, che hanno toccato terra nelle ultime ore in cinque Stati del Paese: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee. Secondo il governatore del Kentucky, le vittime potrebbero essere da cinquanta a cento.

Potrebbero essere fino a 100 le persone morte secondo quanto ha detto il governatore dello Stato Usa, Andy Beshear, che in un primo momento aveva parlato di “almeno 50 morti”. Lo riferisce Sky News. Lo stesso governatore nella notte ha dichiarato lo stato di emergenza, disposto l’intervento della Guardia Nazionale e ha chiesto al Presidente Joe Biden “assistenza Federale” per il suo stato. “Il Kentucky ha bisogno di assistenza Federale per rispondere a questo evento”, ha scritto dopo che 17 delle 120 contee sono state colpite dal disastro.

Da segnalare anche la tromba d’aria con il tracciato più lungo finora mai registrato, oltre 380 km, che per la prima volta ha traversato quattro stati in tre lunghissime ore. Il “quad state tornado” è partito da Monette in Arkansas arrivando fino a Mayfield in Kentucky, toccando anche Missouri e Tennessee. A Monette è stato scoperchiato il tetto di una casa di riposo con 86 letti, provocando almeno un morto e 5 feriti. A Mayfeld numerosi operai sono rimasti intrappolati fra le macerie di una fabbrica di candele.

Sempre in Kentucky, un treno è stato rovesciato dalla furia del vento nella contea di Hopkins. In Missouri, immagini della Cbs hanno mostrato immagini di file di case con i tetti scoperchiati. In Illinois, è crollato un muro lungo quanto un campo di calcio in un centro di distribuzione di Amazon alle porte di St.Louis e sono confermate almeno due vittime; tra l’altro dopo il crollo, alcuni dipendenti sono rimasti intrappolati all’interno. L’allarme tornado era stato lanciato ieri sera dal servizio meteo per un’area su otto stati che comprende 18 milioni di abitanti.

È raro che in questa stagione vi siano tornado nel Midwest, un fenomeno provocato dallo scontro fra correnti di aria calda e fredda. Si tratta di condizioni che si verificano normalmente fra marzo e aprile. Nel complesso, la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli Usa e sono circa 157 mila, in sei Stati, i residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica.