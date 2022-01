Taranto, Alternativa: Solidarietà a agenti PS feriti, Lamorgese intervenga per rendere città più sicura

AgenPress. “Esprimiamo solidarietà alla Polizia di Stato e soprattutto ai due agenti feriti questa mattina a Taranto in una sparatoria, augurando loro una pronta guarigione, sebbene uno dei due abbia riportato gravi ferite”.

Lo affermano i parlamentari di Alternativa.

“La dinamica da far west in pieno centro cittadino – proseguono – , impone una riflessione sui rischi che corrono le nostre forze dell’ordine ogni giorno nell’esercizio delle proprie funzioni. Dalle notizie emerse, pare che un uomo che stava rubando un’auto abbia esploso 5 colpi di pistola contro la vettura dei due agenti, ferendoli entrambi e, in particolare, uno in modo grave”.

“Il nostro collega tarantino Giovanni Vianello – aggiungono i parlamentari di Alternativa – , ha già preannunciato la presentazione di una interrogazione al Ministro Lamorgese per mettere in risalto il grande lavoro delle forze di polizia, ma soprattutto, per chiedere interventi immediati al fine di garantire maggiore sicurezza nella città di Taranto”.

“Il nostro auspicio – concludono – è che si investa maggiormente sulla sicurezza delle nostre città e che i nostri uomini e le nostre donne in divisa possano avere le giuste garanzie per poter lavorare in serenità. A loro va tutto il nostro sostegno e un ringraziamento speciale per il lavoro che ogni giorno svolgono con abnegazione presidiando le nostre strade e facendoci sentire più sereni e protetti”.