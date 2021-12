Teatro Sociale di Voghera, dalla Regione 1,6 milioni per completare i lavori

- Advertisement -

Lucchini (Lega): “Risultato epocale e frutto di un impegno costante nel tempo”

AgenPress. “Lo stanziamento di 1,6 milioni di euro votato ieri in Consiglio regionale a favore del completamento dei lavori di restauro, riqualificazione e messa in sicurezza del teatro sociale di Voghera è il coronamento di un percorso che mi vede impegnata da tempo e che ora è diventato finalmente realtà. Un bel regalo alla nostra città e un modo per rilanciare il patrimonio culturale di Voghera e di tutto l’Oltrepo Pavese. Grazie al presidente Attilio Fontana e a Regione Lombardia per aver dimostrato grande attenzione a questa necessità”.

Così Elena Lucchini, deputata e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Voghera, in merito allo stanziamento di Regione Lombardia pari a 1,6 milioni di euro, a favore del Teatro Sociale di Voghera.

“Con queste risorse – continua Elena Lucchini – sarà possibile completare la sistemazione del loggione e del foyer, permettendo quindi di ultimare i lavori e restituire alla cittadinanza l’opera pronta per essere fruibile”.

“Sono orgogliosa del traguardo raggiunto. Questo dimostra la sensibilità di Regione Lombardia nei confronti delle esigenze che abbiano un particolare rilievo per la comunità locale” conclude.