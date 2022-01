Telemarketing, multa Enel: Simone Baldelli (Commissione consumatori): “Tenere guardia alta anche usando nuove regole in arrivo”

- Advertisement -

AgenPress. “Il Garante della Privacy commina a Enel Energia una multa da 26,5 milioni di euro per telemarketing aggressivo.

In questo, come in altri settori, molti utenti lamentano pratiche aggressive e sarà necessario tenere alta la guardia anche attraverso il nuovo regolamento in arrivo sul Registro delle opposizioni”.

- Advertisement -

Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, commentando la sanzione inflitta dal Garante a Enel per il trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini di telemarketing.