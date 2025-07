Aumento pedaggi, Codacons: è stangata estiva da 90 milioni, e proventi non andranno nè a manutenzione strade nè a sicurezza

AgenPress. Durissimo il Codacons contro la proposta di aumentare dal prossimo mese di agosto le tariffe dei pedaggi autostradali.

Si tratta di una vera e propria stangata estiva da 90 milioni di euro, studiata per colpire gli automobilisti nel periodo di maggior utilizzo della rete autostradale – denuncia il Codacons – Ma la cosa più grave è che, stando a quanto si apprende dalle notizie emerse oggi, in base all’emendamento proposto i soldi garantiti dall’aumento dei pedaggi non andrebbero né alla manutenzione delle strade, tantomeno alla sicurezza stradale, ma servirebbero per coprire spese extra quali illuminazione e costi di gestione vari.

In questo modo – fa notare il Codacons – gli utenti sarebbero doppiamente danneggiati, pagando pedaggi più elevati senza ricevere in cambio alcun miglioramento dei servizi autostradali.