Tema ambientale e sostenibilità, Sottosegretario Pucciarelli: impegno prioritario anche per la Difesa

AgenPress. “Le manifestazioni climatiche estreme ci dicono che i temi ambientali sono di grande attualità e rilevanza e rientrano anche tra le priorità della Difesa. Questo Dicastero sta rispondendo alle nuove sensibilità culturali e normative in materia con atteggiamento proattivo, caratterizzato da una serie di iniziative che vanno decisamente nella direzione di una Difesa Sostenibile anche dal punto di vista ambientale.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Senatore Stefania Pucciarelli, intervenendo al convegno ‘Difesa Sostenibile: realtà e prospettive’ organizzato al Centro Alti Studi Difesa.

“Al generale mutamento d’approccio Difesa sul tema energetico-ambientale ne è derivato anche quello del modello organizzativo, accompagnato da un progressivo processo di formazione e qualificazione del personale. Questo percorso di cambiamento – epocale e globale non solo per il comparto della Difesa – necessita di un coerente ri-orientamento nell’allocazione di risorse economiche dedicate.

Non a caso, nel Documento pluriennale delle spese per la Difesa per il 2021, circa il 2% della somma finale del Ministero è destinata allo “Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell’Ambiente”. – ha proseguito Pucciarelli nel delineare esempi concreti legati ad iniziative di settore che pongono l’Italia al pari, se non talvolta in anticipo, rispetto ai comparti Difesa di Nazioni e Organizzazioni internazionali di riferimento, come nel caso del progetto ‘Flotta Verde’ della Marina Militare, avviato ben prima che la NATO approvasse il suo documento programmatico Green Defence Framework.

“Questo stesso convegno corrisponde a quello che definirei il New green deal della Difesa, cui si accompagna anche il progressivo rinnovamento delle norme di linguaggio e dei percorsi comunicativi orientati. Il tutto, per accrescere nelle pubbliche opinioni la consapevolezza che il comparto della Difesa è anch’esso proteso, al pari di altri settori, al mantenimento di un adeguato livello di sostenibilità ambientale in tutte le sue accezioni.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.