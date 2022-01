Torre del Greco. Bambino di due anni muore annegato. Bloccata la madre che tentava il suicidio

AgenPress. Nella tarda serata di ieri a Torre del Greco (Napoli) un bambino è stato notato in acqua dopo che alcuni passanti avevano bloccato la donna che minacciava di suicidarsi, e che si è poi appreso essere la madre.

La donna avrebbe gettato in acqua il bambino per poi lanciarsi ma sarebbe stata fermata appena in tempo. Alcuni soccorritori si sono tuffati in mare, nel tentativo di salvare il bambino, che è stato riportato a riva, ma ormai privo di vita.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per capire la dinamica dell’accadimento.