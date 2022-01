Tragedia a Bardonecchia. Bimbo di due mesi muore per malore improvviso fatale. Disposta l’autopsia

- Advertisement -

AgenPress – Un infarto improvviso ha stroncato un bambino di due mesi sulla neve di Campo Smith, a Bardonecchia. L’intervento del 118 è stato immediato, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il bimbo era nel passeggino a bordo pista, dove i genitori lo avevano portato approfittando della bella giornata di sole. A dare l’allarme sono stati madre e padre. I carabinieri, presenti sul posto, hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’ambulanza del 118. A bordo l’anestesista rianimatore ha tentato per 45 minuti il massaggio cardiaco, ma il bambino non si è più ripreso.

Il 118 è intervenuto a Bardonecchia anche con l’elicottero. “Siamo increduli e sconvolti”, dice la sindaca Chiara Rossetti. “Ci stringiamo con tutto il cuore – aggiunge – attorno alla famiglia del bambino”. Per stabilire le cause dell’improvviso malore sarà necessaria l’autopsia.