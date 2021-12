Trapani. Carabinieri salvano un cane dai maltrattamenti di una signora di 75 anni

- Advertisement -

AgenPress – I Carabinieri di Salaparuta (Trapani) hanno messo in salvo un giovane meticcio, molto simile ad un pastore tedesco, vittima di maltrattamenti da parte della padrona settantacinquenne.

Il cane era in precarie condizioni di salute, denutrito, con estese lesioni cutanee sul muso e sul corpo, rinchiuso in un angusto box fatto di pedane in legno, senza riparo dal sole estivo, e costretto a vivere in un ambiente sporco e degradato.

- Advertisement -

E’ stato ora affidato in custodia giudiziale a un rifugio sanitario di recupero ed assistenza di Santa Margherita di Belice. Alla donna, denunciata alla Procura di Sciacca per maltrattamento di animali, è stata comminata una sanzione amministrativa per non aver dotato l’animale del necessario microchip.