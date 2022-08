Turchia. Erdogan pronto a colpire forze curde in Siria. Dobbiamo creare un corridoio sicuro per 30 km

AgenPress – “Dobbiamo continuare a lottare contro il terrorismo, la nostra idea di creare un corridoio sicuro profondo 30 km sul nostro confine rimane ancora valida”.

Lo ha detto Recep Tayyip Erdogan manifestando nuovamente l’intenzione colpire le forze curde che controllano alcune aree nel nord della Siria.

A fine maggio, il presidente turco aveva annunciato l’intenzione di avviare un’operazione militare nel nord della Siria in zone controllate da militanti curdi ma l’attacco non è per ora stato lanciato.