Turco (M5s): “Draghi ha fallito nell’affrontare quest’emergenza energetica”

AgenPress. Mario Turco, senatore del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene” condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Sulla crisi economica. “Noi siamo stati l’unica forza politica che tra dicembre e gennaio aveva preannunciato che stava per arrivare un’emergenza economica nel nostro Paese, per questo avevamo chiesto un corposo scostamento di bilancio per fronteggiare l’emergenza energetica.

Noi da tempo stiamo dicendo: tetto al prezzo del gas in Europa, o in alternativa anche in Italia come hanno fatto Spagna e Portogallo.

Dall’altra parte dobbiamo anche dire che abbiamo un nemico invisibile che è la speculazione finanziaria, dobbiamo andare a regolamentare i mercati. Abbiamo la necessità di un mercato dove i prezzi si formino di fronte alla reale domanda ed offerta. La speculazione finanziaria sta avvelenando i pozzi dell’economia reale. Noi denunciamo il fallimento del governo Draghi nell’affrontare questa emergenza energetica. Noi abbiamo detto no all’agenda Draghi su come il premier stava affrontando l’emergenza. Questa emergenza ci è costata 50 miliardi di bonus temporanei, si pensava che questa crisi fosse temporanea, quando invece noi siamo stati gli unici a dire che era strutturale. L’Europa doveva fare l’Europa, con un massiccio piano di investimento sulle rinnovabili.

Dopo tutte le nostre richieste non abbiamo avuto una risposta da parte di Draghi, ma oggi constatiamo che oggi tutte le forze politiche stanno chiedendo quello che il M5s chiedeva già a gennaio 2021. Draghi si è limitato alla gestione ordinaria di quello che di straordinario aveva fatto il governo Conte 2, nel momento in cui si è ritrovato davanti all’emergenza energetica e inflazionistica si è rivelato incapace nel gestire queste emergenze. Nel governo Conte 2 abbiamo fatto 5 scostamenti di bilancio, ma con quegli investimenti strutturali il debito si ripaga da solo. Questo significa che si può e si deve fare scostamento di bilancio per aiutare i cittadini e le imprese ad uscire dalla crisi”.

