Ucraina. Binetti (Udc): Vince Europa dei popoli, unita su solidarietà e accoglienza

AgenPress. “In questo momento a vincere è l’Europa dei popoli che sta dando risposte unitarie e concrete favorendo l’accoglienza e la solidarietà verso il popolo ucraino, assediato da un dittatore responsabile di crimini contro l’umanità.

Continua l’offensiva di distruzione di massa che Putin ha lanciato nel vecchio impero sovietico per ricondurlo sotto la sua stretta autorità. Il numero delle vittime tra i civili si va moltiplicando; viveri e risorse materiali, che pure partono in abbondanza da tanti paesi europei, non riescono ad andare oltre le prime file di frontiera.

Intercettate dall’esercito russo sono distrutte in spregio del popolo ucraino, anche se gli stessi russi ne avrebbero bisogno: succede con le derrate alimentari, con vestiti e cappotti, ma anche con farmaci. La solidarietà di chi dona con generosità reale, si scontra con i rigurgiti di un egoismo che non permette di dare a chi ha più bisogno ciò di cui necessita.

In questi giorni si confrontano e si incontrano due Europe singolari: da un lato l’Europa delle Istituzioni, che gestisce armi e sanzioni di natura economico-finanziaria, dall’altro l’Europa dei popoli, che fornisce viveri, cappotti, medicine, ma anche alloggi e trasporti gratuiti. A dimostrazione che l’Europa c’è ed è l’Europa dei popoli, prima ancora dell’Europa del Mercato comune o delle estenuanti trattative di Bruxelles”.

Lo scrive in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc e responsabile dell’Ufficio Pari Opportunità del partito.