Ucraina. Caterpillar, John Deere ed Eni sospendono tutte le loro attività e contratti in Russia

- Advertisement -

AgenPress – I colossi delle attrezzature pesanti Caterpillar e John Deere stanno sospendendo il loro lavoro con i partner russi.

Caterpillar ha affermato che le operazioni nei suoi impianti di produzione con sede in Russia sono “diventate sempre più impegnative, comprese le interruzioni e le sanzioni della catena di approvvigionamento”.

- Advertisement -

Nel frattempo, John Deere ha affermato che le sue macchine non sarebbero più state spedite né in Russia né in Bielorussia, che ha sostenuto l’invasione dell’Ucraina.

“Eni ha sospeso la stipula di nuovi contratti relativi all’approvvigionamento di greggio o prodotti petroliferi dalla Russia. In ogni caso Eni opererà nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle istituzioni europee e nazionali”, rende noto un portavoce del gruppo petrolifero.

- Advertisement -