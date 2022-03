Ucraina. Colonna lunga 64 km di carri armati russi verso Kiev. Usa, il peggio deve ancora venire. E’ Davide contro Golia

- Advertisement -

AgenPress – A Kiev si sta avvicinando una massiccia colonna russa , con funzionari statunitensi che hanno avvertito che i numeri della Russia potrebbero essere in grado di superare la resistenza ucraina .

Il convoglio militare russo di 40 miglia (64 chilometri) composto da veicoli corazzati, carri armati, artiglieria rimorchiata e altri veicoli logistici ha raggiunto la periferia della capitale ucraina, secondo le immagini satellitari di Maxar Technologies. Maxar ha detto di aver visto pennacchi di fumo sollevarsi da un certo numero di case ed edifici vicino alle strade dove sta viaggiando il convoglio, anche se non è chiaro quale fosse la causa.

Le nuove immagini arrivano quando funzionari statunitensi hanno detto ai legislatori in briefing riservati lunedì che una seconda ondata di truppe russe probabilmente consoliderà le posizioni del paese all’interno dell’Ucraina e, in base ai numeri, potrebbe essere in grado di superare la resistenza ucraina, secondo due persone che hanno familiarità con i briefing .

Il duro avvertimento è arrivato quando l’Ucraina ha chiesto alla comunità internazionale di venire in suo aiuto, si sono tenuti negoziati tra funzionari russi e ucraini e Mosca si è affrettata a prevenire il tracollo finanziario mentre la sua economia è stata colpita dalle sanzioni imposte per l’invasione. Più di 400 civili sono già stati uccisi o feriti da quando l’assalto non provocato di Mosca al suo vicino è iniziato giovedì, secondo le Nazioni Unite, e il leader dell’Ucraina ha accusato la Russia di aver commesso crimini di guerra prendendo di mira i civili. Ma i funzionari statunitensi temono che il peggio debba ancora venire. I funzionari statunitensi che in precedenza erano stati sorpresi dalla feroce resistenza ucraina che ha visto i normali cittadini prendere le armi ora temono che la situazione stia diventando “molto più difficile” per gli ucraini. A Kherson, dove l’esercito ucraino ha resistito per giorni all’assalto russo, le linee difensive ucraine sembrano essere cadute e ora sono stati visti veicoli militari russi guidare all’interno della città. Dopo un incontro a Capitol Hill lunedì in cui l’ambasciatore ucraino negli Stati Uniti ha richiesto più armi, il senatore repubblicano statunitense Jim Risch ha affermato che l’Ucraina stava lottando. “È David contro Golia”.