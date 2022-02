Ucraina. Erdogan all’Occidente, peggiorate le cose fra Mosca e Kiev. In programma incontro con Putin

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che si è proposto come mediatore nella crisi ucraina, accusa i Paesi occidentali “di peggiorare le cose” fra Mosca e Kiev. “Lo dico apertamente, purtroppo gli occidentali non hanno fino ad ora aiutato per la soluzione del conflitto. Non hanno fatto altro che peggiorare le cose”.

“Purtroppo, l’Occidente fino ad ora non ha dato alcun contributo per risolvere questo problema”, ha detto a proposito della crisi tra Russia e Ucraina, parlando con i giornalisti di ritorno da una visita ufficiale a Kiev dove ha incontrato l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

“In Europa c’è ora un problema serio riguardo alla risoluzione di questo affare” ha detto Erdogan sostenendo che l’immobilità dell’Occidente rende la situazione “peggiore”.

Il capo di Stato turco ha anche criticato il presidente americano Joe Biden: “Non è ancora stato in grado di mostrare un approccio positivo in questa situazione” ha affermato. Erdogan ha in programma di incontrare il presidente russo Vladimir Putin in Turchia, anche se non è ancora stata fissata una data, e ha ribadito l’intenzione di volere organizzare un incontro “di alto livello” tra i presidenti di Russia e Ucraina.

“Abbiamo un accordo in questa direzione con Zelensky” ha fatto sapere Erdogan anche se per ora non c’è stato il via libera da parte di Mosca.

