Ucraina. Grossi (Aiea), centrale nucleare di Zaporizhzhia non paragonabile a quella di Chernobyl

AgenPress – Il direttore dell’Aiea, l’agenzia per l’energia nucleare dell’Onu, Rafael Grossi, nel corso di una conferenza stampa a Vienna, di ritorno dalla visitato con un team di esperti alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, ha detto di non voler confrontare la situazione nella struttura con altri esempi come ad esempio il disastro alla centrale di Chernobyl del 1986. Lo riporta il Guardian. Grossi ha annunciato che martedì informerà il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sui risultati della visita alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia.