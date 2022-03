Il Comune di Assago va in missione al confine con la guerra e porta in Italia 12 ucraini

- Advertisement -

AgenPress. Siamo riusciti a portare in Italia 12 ucraini, di cui 8 minorenni e 4 adulti (3 mamme e 1 nonna). Quattro di loro troveranno accoglienza in Brianza ed altri otto saranno accolti dalle famiglie di Assago. Ci preme comunicare che, già da domani, i giovani andranno a scuola.

In data odierna, si è dovuto dar corso sia alle vaccinazioni, sia alle pratiche di carattere burocratico-amministrativo, previste per dimorare in Italia.

- Advertisement -

Desideriamo far conoscere il nostro impegno affinché esso sia da sprone per altri Comuni italiani a porre in essere la dovuta accoglienza dei profughi ucraini.