Ucraina. Joe Biden elenca le nuove sanzioni contro la Russia. Avranno un costo per le famiglie americane

- Advertisement -

AgenPress – Sulla scia dell’ordine del presidente russo Vladimir Putin di trasferire truppe russe in due regioni separatiste filo-Mosca nell’Ucraina orientale, il presidente Biden ha annunciato un nuovo round di sanzioni contro la Russia.

Le azioni russe in Ucraina sono “l’inizio di un’invasione”, ha detto Biden annunciando sanzioni “ben oltre” quelle per l’annessione della Crimea nel 2014.

- Advertisement -

“Sto annunciando la prima tranche di sanzioni per imporre costi alla Russia in risposta alle loro azioni di ieri”, ha detto Biden in un commento dalla Casa Bianca . “Questi sono stati strettamente coordinati con i nostri alleati e partner e continueremo ad aumentare le sanzioni se la Russia dovesse intensificarsi”.

Ecco le sanzioni dettagliate da Biden:

“Stiamo implementando sanzioni di blocco totale su due grandi istituzioni finanziarie russe: VEB e la loro banca militare”.

“Stiamo implementando sanzioni globali sul debito sovrano russo. Ciò significa che abbiamo tagliato fuori il governo russo dai finanziamenti occidentali. Non può più raccogliere fondi dall’Occidente e non può nemmeno scambiare il suo nuovo debito sui nostri mercati o sui mercati europei. “

“Imporremo sanzioni anche alle élite russe e ai loro familiari. Partecipano alle conquiste corrotte delle politiche del Cremlino e dovrebbero condividere anche il dolore”.

“Abbiamo lavorato con la Germania per garantire che il Nord Stream 2 non … andrà avanti”.

Biden ha anche osservato che se la Russia “continua la sua aggressione”, potrebbero seguire ulteriori sanzioni.

- Advertisement -

Il presidente degli Stati Uniti ha promesso che la sua amministrazione stava utilizzando “ogni strumento a nostra disposizione” per limitare l’effetto delle sanzioni contro la Russia sui prezzi interni del gas, riconoscendo che gli americani probabilmente vedranno un aumento dei prezzi alla pompa nei prossimi mesi.

“Come ho detto la scorsa settimana, difendere la libertà avrà dei costi, anche per noi e qui a casa”, ha detto Biden. “Dobbiamo essere onesti su questo. Ma mentre lo facciamo, intraprenderò un’azione decisa per assicurarmi che il peso delle nostre sanzioni sia mirato all’economia russa, non alla nostra”.

Andando avanti, Biden ha affermato che l’amministrazione sta “monitorando attentamente le forniture di energia per eventuali interruzioni”.

La scorsa settimana, Biden ha segnalato che gli americani dovrebbero aspettarsi di vedere un aumento dei prezzi in caso di ulteriori sanzioni contro la Russia, attualmente il secondo produttore di petrolio al mondo. JPMorgan ha avvertito di $ 120 o addirittura $ 150 al barile di greggio se le esportazioni russe vengono interrotte. Il prezzo attuale è inferiore a $ 100 al barile.