Ucraina: Kiev, oggi 8 corridoi umanitari. Bombe sulla città, sale a otto il numero delle vittime

- Advertisement -

AgenPress – Otto corridoi umanitari sono stati concordati per la giornata di oggi in Ucraina, ma nessuno dalla città assediata di Mariupol. Lo riporta il Guardian citando la vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk, che ha spiegato come continuino a fallire gli sforzi per raggiungere Mariupol con scorte umanitarie.

Otto le vittime del bombardamento dell’esercito russo la notte scorsa sull’area residenziale del distretto di Podolsk a Kiev dove è stato colpito anche un centro commerciale.

- Advertisement -

Il video rilasciato dal servizio di emergenza statale ucraino ha catturato il momento in cui il centro è stato bombardato.

I vigili del fuoco sono stati poi visti mentre cercavano di salvare le persone bloccate sotto le macerie.

La zona è stata colpita da una potente esplosione che ha lasciato un cratere largo diversi metri.

- Advertisement -