Ucraina. Le truppe russe occupano l’ospedale psichiatrico a 60 km da Kiev. 670 pazienti in trappola

- Advertisement -

AgenPress – Ci sono notizie in arrivo che un ospedale psichiatrico in una città 60 km (37 miglia) a nord-ovest di Kiev è stato occupato dalle forze russe, intrappolando all’interno circa 670 pazienti.

La piattaforma di notizie ucraina Hromadske afferma che il governatore regionale di Kiev ha confermato che l’ospedale di Borodyanka è stato catturato.

- Advertisement -

“Oggi non capiamo come evacuare queste persone, come aiutarle”, ha detto Oleksiy Kuleba. “Stanno finendo l’acqua e le medicine.

“Queste sono persone con determinati bisogni speciali, hanno bisogno di un aiuto costante… molti di loro sono stati costretti a letto per anni.”

Ha aggiunto che c’era la possibilità che l’edificio potesse essere minato, secondo Hromadske.