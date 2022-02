Ucraina. Lega, sia permesso ai profughi ucraini l’ingresso con animali da compagnia

- Advertisement -

AgenPress – “Le immagini di questi giorni provenienti dall’Ucraina sono commuoventi: ai profughi ucraini è stato detto di portare via solo le cose essenziali e molti di loro sono scappati dalle proprie case con in braccio il proprio animale da compagnia. Cani e gatti – ma non solo- che stanno fuggendo dalla guerra assieme ai loro padroni e, per essere accolti in Europa, avrebbero bisogno della documentazione normalmente richiesta.

Per questi motivi abbiamo richiesto al ministro Speranza di adottare urgentemente le disposizioni necessarie al fine di consentirne l’ingresso al seguito di rifugiati ucraini senza passaporto individuale, in deroga al Regolamento europeo. Inoltre, vista il forte coinvolgimento dell’iniziativa, ci siamo immediata mossi sia sul piano nazionale che su quello internazionale con un appello ai parlamentari in Italia e in Europa affinché appoggino l’iniziativa”.