Ucraina. Nato, non invieremo truppe in caso di invasione russa. Messaggio a Mosca, imporremo sanzioni severe

AgenPress – “Non abbiamo piani per schierare truppe di combattimento della Nato in Ucraina” in caso di invasione russa. Lo ha detto il segretario generale dell’alleanza Jens Stoltenberg alla Bbc.

“Gli alleati della Nato hanno addestratori lì”, danno aiuto per la modernizzazione delle difese, “forniscono attrezzature, armi difensive. Facciamo un sacco di cose per aiutare l’Ucraina a rafforzare la propria capacità di difesa. Ma l’Ucraina non è un alleato Nato. C’è una sicurezza al 100% che un attacco a un alleato innescherà la risposta dall’intera alleanza: questo si applica agli alleati Nato, non a un partner stretto e di valore”, ha spiegato Stoltenberg.

“Ci stiamo concentrando sul fornire sostegno all’Ucraina, aiutarli a sostenere il loro diritto all’autodifesa, e stiamo anche inviando un messaggio alla Russia che imporremo sanzioni severe alla Russia se una volta ancora userà la forza contro l’Ucraina – ha proseguito Stoltenberg -. Abbiamo anche aumentato la nostra presenza nella parte orientale dell’alleanza Nato sul territorio della Nato e siamo pronti a fare ancora di più se necessario”.

Il segretario generale della Nato ha raccontato dei colloqui la scorsa settimana con il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: “Siamo tutti d’accordo che c’è un pericolo reale, ma allo stesso tempo che abbiamo bisogno di perseguire questo approccio bilanciato”, dare “supporto all’Ucraina con prontezza ad imporre sanzioni”.

Questo è anche il messaggio del presidente ucraino Zelensky, ha sottolineato Stoltenberg: “Vuole che mandiamo un messaggio alla Russia che ci saranno conseguenze severe ma naturalmente la cosa più importante è cercare di evitare un’azione militare della Russia contro l’Ucraina. Dobbiamo lavorare al meglio per evitare il peggio”.