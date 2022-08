Ucraina. Nella prigione di Olenivka i russi torturavano gli ucraini. Il tragico racconto di Anna Vorosheva

- Advertisement -

AgenPress – Urla di soldati torturati, celle straripanti, condizioni disumane, un regime di intimidazioni e omicidi. Cibi immangiabili, nessuna comunicazione con il mondo esterno e giorni scanditi da un calendario fatto in casa scritto su una scatola di tè.

Anna Vorosheva, un’imprenditrice ucraina di 45 anni, ha raccontato all’Observer un resoconto straziante del suo tempo all’interno del carcere. Ha trascorso 100 giorni a Olenivka dopo essere stata detenuta a metà marzo a un posto di blocco gestito dalla Repubblica popolare filo-russa di Donetsk (DNR) nell’Ucraina orientale .

Aveva cercato di consegnare rifornimenti umanitari a Mariupol, la sua città natale, che l’esercito russo aveva assediato. I separatisti l’hanno arrestata e condotta con un furgone della polizia gremito al carcere, dove è stata trattenuta fino all’inizio di luglio con l’accusa di “terrorismo”.

Ora in convalescenza in Francia, Vorosheva ha affermato di non avere dubbi che la Russia abbia ucciso “cinicamente e deliberatamente” prigionieri di guerra ucraini. “Stiamo parlando del male assoluto”.

I combattenti sono stati fatti saltare in aria il 29 luglio in una misteriosa e devastante esplosione. Mosca afferma che l’Ucraina li ha uccisi con un razzo Himars a guida di precisione di fabbricazione statunitense. Le immagini satellitari e l’analisi indipendente, tuttavia, suggeriscono che siano state cancellate da una potente bomba fatta esplodere dall’interno dell’edificio.

La Russia afferma che 53 prigionieri sono stati uccisi e 75 feriti. L’Ucraina non è stata in grado di confermare queste cifre e ha chiesto un’indagine. Le vittime erano membri del battaglione Azov. Fino alla loro resa a maggio, avevano difeso l’acciaieria Azovstal di Mariupol, resistendo sottoterra.

Il giorno prima dell’esplosione, sono stati trasferiti in un’area separata nella zona industriale del campo, a una certa distanza dal sudicio blocco di cemento a due piani dove Vorosheva condivideva una cella con altre donne prigioniere. Il video mostrato dalla TV di stato russa ha rivelato corpi carbonizzati e letti a castello di metallo contorti.

“La Russia non voleva che rimanessero in vita. Sono sicuro che alcuni di quelli “uccisi” nell’esplosione erano già cadaveri. Era un modo conveniente per spiegare il fatto che erano stati torturati a morte”, ha detto.

I prigionieri maschi venivano regolarmente rimossi dalle loro celle, picchiati e poi rinchiusi di nuovo. “Abbiamo sentito le loro grida”, ha detto. “Hanno suonato musica ad alto volume per coprire le urla. La tortura avveniva continuamente. Gli investigatori ci scherzavano su e chiedevano ai detenuti: “Cosa è successo alla tua faccia?” Il soldato rispondeva: “Sono caduto” e loro ridevano.

“Era una dimostrazione di potere. I prigionieri capirono che tutto poteva succedere loro, che potevano essere facilmente uccisi. Un piccolo numero degli Azov è stato catturato prima della resa di massa di maggio”.

Vorosheva ha detto che c’era un traffico costante intorno a Olenivka, conosciuta come colonia correttiva n. 120. Ex scuola tecnica sovietica, è stata convertita negli anni ’80 in una prigione e successivamente abbandonata. Il DNR ha iniziato a usarlo all’inizio di quest’anno per ospitare i civili nemici.

I prigionieri arrivavano e partivano ogni giorno al campo, 20 km a sud-ovest di Donetsk occupata, ha detto Vorosheva all’Observer . Lì sono state detenute circa 2.500 persone, con una cifra che a volte sale a 3.500-4.000, ha stimato. Non c’era acqua corrente né elettricità.

L’atmosfera è cambiata quando circa 2.000 combattenti Azov sono stati trasportati in autobus la mattina del 17 maggio. Le bandiere russe sono state alzate e i colori DNR sono stati rimossi. Le guardie inizialmente erano diffidenti nei confronti dei nuovi prigionieri. Più tardi hanno parlato apertamente di come li avrebbero brutalizzati e umiliati, ha detto.

“Siamo stati spesso chiamati nazisti e terroristi. Una delle donne nella mia cella era un medico dell’Azovstal. Era incinta. Ho chiesto se potevo darle la mia razione di cibo. Mi è stato detto: “No, è un’assassina”. L’unica domanda che mi hanno fatto è stata: ‘Conosci qualche soldato Azov?'”

Le condizioni per le detenute erano tristi. Ha detto che non sono stati torturate ma hanno ricevuto a malapena cibo: 50 g di pane per cena e talvolta porridge. “Era adatto per i maiali”, ha detto. Sospettava che il governatore della prigione avesse sottratto i soldi stanziati per i pasti. I bagni traboccavano e le donne non ricevevano prodotti sanitari. Le celle erano così sovraffollate che dormivano a turni. “È stata dura. Le persone piangevano, erano preoccupate per i loro figli e le loro famiglie”. Alla domanda se le guardie hanno mai mostrato simpatia, ha detto che una persona anonima una volta ha lasciato loro una bottiglia di shampoo.

Secondo Vorosheva, il personale del campo ha subito il lavaggio del cervello dalla propaganda russa e considerava gli ucraini nazisti. Alcuni erano abitanti del villaggio. “Ci hanno incolpato del fatto che le loro vite erano terribili. Era come un alcolizzato che dice di bere vodka perché sua moglie non va bene.

“La filosofia è: ‘Tutto è orribile per noi, quindi tutto dovrebbe essere orribile per te’. È tutto molto comunista”.