Ucraina. Onu, 127 vittime civili, 25 in raid aerei. Cremlino, Zelensky è legittimo presidente

AgenPress – Almeno 25 civili sono stati uccisi e altri 102 sono rimasti feriti in Ucraina in seguito a “bombardamenti e raid aerei”: lo ha reso noto una portavoce dell’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite precisando che dall’inizio dell’invasione si registrano almeno 127 vittime civili. Lo riporta la Bbc.

Da parte sua, la notte scorsa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva reso noto che 137 soldati ucraini sono stati uccisi dall’inizio dell’invasione russa e 316 sono rimasti feriti.

La Russia continua a riconoscere Volodymyr Zelensky come legittimo presidente dell’Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Lo stesso Zelensky in un twitter ha scritto: “Non tutte le possibilità di sanzioni sono state ancora esaurite. La pressione sulla Russia deve aumentare. Ho detto questo alla (presidente della commissione Ue, Ursula, ndr) @Vonderleyen. Sono grato alla presidente per la sua decisione su un’ulteriore assistenza finanziaria”.