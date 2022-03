Ucraina. Petizione per accettare gli animali in cabina su aerei low cost, o rischio abbandono

- Advertisement -

AgenPress – “Chiediamo a gran voce, noi di Save the Dogs, Human society e le associazioni in Romania, che almeno per la durata della guerra le compagnie aeree low cost accettino gli animali in cabina verso ogni destinazione, altrimenti si rischia che i profughi siano costretti a lasciarli nelle strutture già in sofferenza. Stiamo preparando una petizione internazionale che uscirà a breve”.

Lo annuncia Sara Turetta, presidente di Save the Dogs, associazione che si occupa della gestione del randagismo tra Italia e Romania.