Ucraina, Radicali: Ue accolga richiesta Zelensky

AgenPress. “Bisogna consentire al più presto l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea”, lo dichiara in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani.

“L’intervento del presidente Zelensky durante la plenaria straordinaria a Bruxelles ha dimostrato ancora una volta che l’attacco ingiustificato e ingiustificabile contro l’Ucraina è un attacco all’Europa, alla democrazia e a ciascuno di noi. ‘L’ucraina sta combattendo per i diritti, per la libertà, per la vita e per la sopravvivenza. Non ci abbandonate, mostrateci che siete davvero europei’, ha detto il presidente ucraino.

Ora è necessario che l’Europa risponda a questo appello e che faccia un salto in avanti, con una politica energetica comune, una politica estera comune, un esercito comune, una difesa comune e consentendo da subito l’ingresso dell’Ucraina nella UE”, conclude.