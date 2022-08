Ucraina. Tajani (FI), condanniamo invasione russa, siamo dalla parte dell’Europa e della Nato

- Advertisement -

AgenPress – “La nostra condanna dell’invasione dell’Ucraina è stata sempre chiara, siamo dalla parte della Ue e della Nato ma lavoriamo per la pace. Vi auguriamo che il buon Dio convinca gli aggressori che è il momento di concludere questa guerra. Non c’è pace senza giustizia, che è stata violata con l’invasione dell’Ucraina”.

Lo dice Antonio Tajani di Fi. “Manterremo tutti gli impegni presi con la Ue per difendere la libertà e la dipendenza della Ucraina. Le sanzioni alla Russia provocano delle ricadute soprattutto alla Germania, alla Polonia ed all’Italia. Abbiamo chiesto che ci sia un altro recovery per aiutare questi tre Paesi così da ridurre il costo della energia, dare una difesa comune alla Europa e pensare alla ricostruzione dell’Ucraina. Siamo un Paese industriale come lo è la Germania, le nostre famiglie e imprese hanno diritto ad essere sostenute da un altro recovery. Non possono essere solo alcuni a pagare il prezzo più alto”.