Ucraina. Truppe russe hanno ucciso 136 bambini da inizio invasione. 199 sono rimasti feriti

AgenPress – Almeno 136 bambini sono morti e 199 sono rimasti feriti in Ucraina dall’inizio dell’invasione poco più di un mese fa, secondo una dichiarazione rilasciata sabato dall’ufficio del procuratore generale ucraino.

La dichiarazione afferma che un bambino di 9 anni, 11 anni e 13 anni sono stati tutti uccisi la scorsa settimana dai bombardamenti dell’esercito russo.

Almeno 64 delle persone uccise erano a Kiev, secondo la dichiarazione, aggiungendo che anche 570 strutture educative sono state danneggiate, di cui 73 completamente distrutte.

La Cnn non può verificare autonomamente queste cifre e la procura generale ha affermato: “Questi dati non sono conclusivi, in quanto non è possibile ispezionare i siti dei bombardamenti nelle aree di ostilità attive e nei territori temporaneamente occupati”.