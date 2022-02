Ucraina. Zelensky chiede calendario adesione Nato. Vorrei incontrare Putin

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha proposto un incontro con Vladimir Putin, in un momento in cui i timori di un’invasione russa in Ucraina sono al massimo livello. “Non so cosa voglia il presidente russo, ecco perché suggerisco di incontrarci”, ha detto Zelensky alla conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

L’Ucraina vuole “un calendario chiaro e realizzabile” per l’adesione alla Nato, ha aggiunto. “Sulle sanzioni abbiamo discusso. Se mi dicono che l’attacco militare ci sarà al 100% io chiedo perché aspettare? Siano disposte subito”.

- Advertisement -

“A cosa servono le sanzioni, dopo i bombardamenti? E dopo l’occupazione?” Successivamente, incalzato dall’intervistatrice della Cnn, Zelensky ha chiarito “non si tratta di imporre subito le sanzioni”, ma la pubblicazione delle sanzioni potrebbe già esserci.

“Noi non stiamo andando nel panico, abbiamo un atteggiamento solido e coerente”, ha aggiunto. “Stiamo evitando di cadere in ogni provocazione”.

L’Ucraina è “lo scudo dell’Europa” contro l’esercito russo. Noi difenderemo il nostro paese con o senza partner”, ha assicurato Zelensky. “Tutti devono capire che non stiamo chiedendo una donazione. Si tratta del vostro contributo alla sicurezza europea e internazionale”.