Ucraina. Zelensky è in contatto con gli Stati Uniti tramite un telefono satellitare sicuro

- Advertisement -

AgenPress – Gli Stati Uniti rimangono in contatto regolare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attraverso un telefono satellitare sicuro che gli Stati Uniti hanno fornito al governo ucraino il mese scorso prima che si verificasse l’invasione, secondo un funzionario statunitense che ha familiarità con la questione.

In precedenza, le comunicazioni più sicure tra gli ucraini e i funzionari statunitensi passavano attraverso l’ambasciata a Kiev, hanno affermato due funzionari statunitensi. Quando gli Stati Uniti si stavano preparando a evacuare l’ambasciata, e mentre crescevano i timori per l’invasione russa in corso, gli Stati Uniti hanno inviato il telefono che ora viene utilizzato alle loro controparti ucraine.

- Advertisement -

Il telefono sicuro consente a Zelensky di rimanere in contatto con gli Stati Uniti mentre è in movimento, ha aggiunto il funzionario. Zelensky ha chiarito che intende rimanere nel paese e che attualmente si sta spostando in più località di Kiev che sono protette da una significativa presenza di sicurezza, ha riferito la CNN.

In precedenza, Zelensky aveva filmato messaggi video di se stesso mentre parlava davanti a monumenti o altri edifici riconoscibili, ma il suo discorso al Parlamento europeo martedì è stato pronunciato tramite feed video da una stanza anonima decorata solo con una bandiera ucraina.

Gli Stati Uniti hanno fornito un telefono satellitare simile al ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, ha affermato il funzionario. I telefoni richiedono elettricità ma possono funzionare con un generatore o energia da un’auto, se necessario.

- Advertisement -

Inizialmente ci sono voluti alcuni giorni prima che gli ucraini mettessero in funzione i telefoni satellitari perché le istruzioni su come usarlo erano in inglese, non in ucraino.

Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno parlato di recente martedì, secondo il presidente ucraino e la Casa Bianca.