Ucraina. Zelensky rifiuta il “consiglio” del premier israeliano Bennett ad arrendersi a Putin

AgenPress – Il premier israeliano Naftali Bennett avrebbe raccomandato al presidente ucraino Volodymyr Zelesnky di accettare l’offerta di Vladimir Putin di arrendersi per metter fine alla guerra. Zelensky avrebbe però rifiutato in quanto la proposta includeva molti sacrifici per gli ucraini. Lo riporta il Jerusalem Post citando fonti del governo di Kiev.

“Bennett ci ha detto di arrenderci. E noi non abbiamo alcuna intenzione di farlo. Sappiamo che l’offerta di Putin è solo l’inizio”, spiegano le fonti al Jerusalem Post.

Nelle ultime due settimane, e soprattutto dopo la visita di Bennett a Mosca, l’ufficio del primo ministro e il ministero degli Esteri hanno affermato che gli sforzi di mediazione di Israele li costringono a mantenere un approccio ancora più cauto ed equilibrato. Questo messaggio è stato anche passato tranquillamente all’ufficio di Zelensky. Il funzionario ha anche affermato che Israele ha chiesto all’Ucraina di non richiedere ulteriori aiuti militari e di difesa perché tale richiesta potrebbe danneggiare gli sforzi di mediazione.

Secondo il funzionario, però, l’ufficio di Zelensky non vede risultati dalla mediazione . Ha detto che Bennett non sta mediando tanto quanto fungere da cassetta delle lettere e solo passare messaggi tra le due parti. Secondo lui, un mediatore deve cercare di mettere insieme un compromesso tra le due parti e fare le proprie offerte.

“Non abbiamo bisogno di una cassetta delle lettere. Ne abbiamo abbastanza. Se Bennett vuole essere neutrale e mediare, ci aspetteremmo di vederlo nominare qualcuno che ci lavori giorno e notte e cercare di ottenere un compromesso”.

I funzionari ucraini ritengono che il coinvolgimento di Bennett negli sforzi diplomatici derivi dal suo non voler prendere una posizione chiara riguardo all’invasione russa per paura che danneggi i legami di Israele con la Russia.