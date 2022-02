Ucraina. Zelensky, truppe russe non si ritirano, si avvicendano. Per ora sono solo dichiarazioni

- Advertisement -

AgenPress -La Russia non sta ritirando le sue truppe dai confini dell’Ucraina, ma sta solo effettuando alcuni avvicendamenti tra i contingenti. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“La situazione è controllabile, ma non vediamo alcun cambiamento. Stiamo assistendo a una concentrazione di truppe e a una piccola rotazione. Non lo chiamerei un ritiro. Non trarrei conclusioni”, ha aggiunto Zelensky. “Dichiareremo il ritiro quando avverrà”, ha aggiunto, sottolineando che “è stata la pressione congiunta dei diplomatici ad aver funzionato” nel frenare l’escalation di Mosca. nemico”: così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso del “Giorno dell’Unità”” a Mariupol, città portuale dell’est. “Ci difenderemo”, ha incalzato Zelensky.

Nella ‘Giornata dell’unità’ dichiarata di fronte ai timori di un’invasione russa, Zelensky ha passato in rassegna le truppe di Kiev, impegnate in esercitazioni militari con le armi anti-carro fornite dagli alleati occidentali nei pressi di Rivne, a ovest di Kiev. Successivamente, il capo di Stato si è recato nella città portuale di Mariupol, nel sud-est ucraino vicino al confine russo, dove ha tenuto un discorso alla popolazione, indossando una giacca verde oliva in stile militare.