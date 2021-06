Ue contro chiusura Apple Daily. Legge sicurezza Cina soffoca libertà di stampa

- Advertisement -

AgenPress – “La chiusura a Hong Kong dell’Apple Daily mostra chiaramente come la legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino venga utilizzata per soffocare la libertà di stampa e la libera espressione delle opinioni”. Lo afferma in una nota il portavoce del servizio di azione esterna della Ue.

“La sua chiusura mina seriamente la libertà e il pluralismo dei media, che sono essenziali per qualsiasi società aperta e libera. L’erosione della libertà di stampa è anche contraria alle aspirazioni di Hong Kong come centro commerciale internazionale”.

“L’Unione europea ricorda che queste libertà sono sancite dalla Legge fondamentale e che la Cina ha assunto impegni internazionali ai sensi della Legge fondamentale di Hong Kong e della Dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 a rispetto dell’alto grado di autonomia e dei diritti e delle libertà di Hong Kong, compresa la libertà della stampa. Tutti i diritti sanciti dalla Legge fondamentale in base al principio ‘Un Paese, due sistemi’ dovrebbero essere pienamente protetti e ripristinati”.