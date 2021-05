Università, giovedì Ministro Messa ad assemblea Rettori italiani su riforme e investimenti

AgenPress. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, interverrà all’Assemblea della Crui-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane in calendario il prossimo 20 maggio alle ore 10.00 presso l’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma. Per condividere le politiche per il settore da pianificare nei prossimi anni e approfondire investimenti e riforme previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la riunione sarà allargata anche alla partecipazione dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca.

Per coloro che fossero interessati, al termine dei lavori (riservati a rettori e presidenti), sarà possibile, negli spazi esterni vicini all’Aula Magna dell’Università La Sapienza, incontrare per brevi colloqui il Ministro, Maria Cristina Messa, il Presidente della Crui, Ferruccio Resta, e il Presidente della Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca, Stefano Laporta.

Al fine di garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza, invitiamo i giornalisti interessati a contattare l’Ufficio Stampa del Ministero dell’Università e della Ricerca ai numeri 06 5849 2635 – 06 5849 2637 per ricevere la mail di invito per accedere all’interno degli spazi dell’ateneo.