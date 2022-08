Usa. Biden firma legge per ridurre inflazione. Piano da 750 mld anche per clima e sanità

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Joe Biden ha firmato la storica legge sui cambiamenti climatici e l’assistenza sanitaria dei Democratici , consegnando quello che ha definito “l’ultimo pezzo” della sua agenda nazionale ridotta, mentre mira a rafforzare la posizione del suo partito con elettori a meno di tre mesi dalle elezioni di medio termine .

La legge prevede investimenti da oltre 750 miliardi di dollari per la lotta al cambiamento climatico, la riduzione dell’inflazione e dei costi della sanità.

- Advertisement -

La legislazione include l’investimento federale più consistente nella storia per combattere il cambiamento climatico – circa 375 miliardi di dollari nel decennio – e limiterebbe i costi dei farmaci da prescrizione a 2.000 dollari di tasca propria all’anno per i beneficiari di Medicare. Aiuterebbe anche circa 13 milioni di americani a pagare l’assicurazione sanitaria estendendo i sussidi forniti durante la pandemia di coronavirus .

La misura è pagata da nuove tasse sulle grandi aziende e dall’intensificazione dell’applicazione dell’IRS su individui ed entità facoltosi, con fondi aggiuntivi che ridurranno il deficit federale.

Biden ha indicato la legge come prova che la democrazia, non importa quanto lungo o disordinato sia il processo, può ancora offrire agli elettori in America mentre ha testato su strada una linea che probabilmente ripeterà più tardi questo autunno : “Il popolo americano ha vinto e gli interessi speciali hanno perso”.

- Advertisement -

“In tempi normali, portare a termine questi progetti di legge sarebbe un enorme risultato”, ha affermato il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, DNY, durante la cerimonia alla Casa Bianca. “Ma farlo ora, con solo 50 voti democratici al Senato, su un’intransigente minoranza repubblicana, è a dir poco sorprendente”.

Biden ha firmato il disegno di legge durante una piccola cerimonia nella State Dining Room della Casa Bianca, inserita tra il suo ritorno da una vacanza di sei giorni sulla spiaggia nella Carolina del Sud e la sua partenza per la sua casa a Wilmington, nel Delaware . Ha in programma di tenere una “celebrazione” più ampia per la legislazione il 6 settembre una volta che i legislatori torneranno a Washington.

La firma corona uno slancio di produttività legislativa per Biden e il Congresso, che in tre mesi hanno approvato la legislazione sui benefici per i veterani , l’industria dei semiconduttori e il controllo delle armi per i giovani acquirenti . Il presidente e i legislatori hanno anche risposto all’invasione russa dell’Ucraina e hanno sostenuto in modo schiacciante l’adesione alla NATO di Svezia e Finlandia .