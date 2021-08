Usa. Dal Dipartimento sicurezza allerta terrorismo in vista dell’11 settembre. “Violenze mirate”

- Advertisement -

AgenPress – Il Dipartimento per la sicurezza nazionale americano ha diramato un’allerta terrorismo citando potenziali minacce che arrivano da fuori e dall’interno degli Stati Uniti e menzionando il rischio di “violenze mirate “in occasione del ventennale degli attentati dell’11 settembre 2001 e delle prossime feste religiose.

Il DHS non ha citato alcuna minaccia specifica, ma ha notato che gli Stati Uniti si trovano in un “ambiente di accresciuta minaccia”, alimentato da fattori che includono estremisti violenti motivati da odio razziale ed etnico e risentimento per le restrizioni imposte durante la pandemia. Nel bollettino si legge anche come al Qaeda nella penisola arabica abbia recentemente pubblicato la prima copia in inglese dopo quattro anni della sua rivista ‘Inspire’, a dimostrazione di come le organizzazioni terroristiche internazionali continuino i loro sforzi per reclutare estremisti negli Usa.