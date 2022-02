Usa. Padre, madre, la figlia di 1 anno e il cane morirono di sete in Sierra Nevada. Vane le telefonate disperate

- Advertisement -

AgenPress – Selfie di famiglia, foto della natura, un messaggio senza risposta e diverse chiamate che non sono mai state collegate descrivono in dettaglio le ultime ore di una coppia californiana e del loro bambino prima che morissero su un sentiero escursionistico vicino a Yosemite lo scorso agosto.

Jonathan Gerrish, Ellen Chung e la loro figlia di 1 anno, Miju, sono morti di ipertermia, la condizione di avere una temperatura corporea elevata, con possibile disidratazione dovuta all’esposizione ambientale.

Dopo diversi mesi di indagini con l’FBI, l’ufficio dello sceriffo della contea di Mariposa ha estratto i dati dal cellulare di Gerrish, consentendogli di ripercorrere gli ultimi passi della famiglia.

Le autorità sono state in grado di estrarre un messaggio di testo dal telefono di Gerrish alle 11:56 chiedendo aiuto. Non è mai stato ricevuto per mancanza di servizio cellulare nella zona.

“Puoi aiutarci”, si legge nel testo. “Sul selvaggio sentiero di Lundy che torna al sentiero della baia di Hites. Niente acqua o riscaldamento eccessivo con il bambino.”

Circa 13 minuti dopo il messaggio senza successo, il telefono di Gerrish ha mostrato che ha provato a chiamare più numeri, escluso il 911, ma ancora una volta, a causa della mancanza di servizio, le chiamate non sono mai state collegate, hanno detto le autorità. La prima chiamata è stata effettuata alle 12:09 a seguito di quattro successive chiamate alle 12:35 a distanza di un minuto l’una dall’altra. Oltre a messaggi e telefonate, le autorità hanno registrato quasi 16 foto dal rullino fotografico di Gerrish. La prima foto era una foto scattata a pochi metri dal sentiero intorno alle 7:44 del mattino dell’escursione della famiglia, seguita da altre 16 foto tra cui selfie di famiglia, foto del fiume e del torrente e si concludeva con uno screenshot della loro posizione da un’app trail alle 12:25

La famiglia è partita per un’escursione domenica 15 agosto, dopo che Gerrish, un escursionista frequente, ha tracciato il percorso per l’ escursione a Hite Cove , a circa 8 miglia dal Parco Nazionale di Yosemite, la notte prima, secondo l’ufficio dello sceriffo. Intorno alle 7:45, un testimone che camminava nell’area ha visto il camion della famiglia dirigersi verso l’Hite Cove Trail Head, hanno detto le autorità. Alle 8 del mattino, il testimone ha visto il camion parcheggiato all’inizio del sentiero e nessuna famiglia in giro. La temperatura approssimativa era compresa tra 74 e 76 gradi, a un’altitudine di 3.880 piedi. La famiglia è stata dichiarata scomparsa il giorno successivo, dopo che la babysitter di famiglia è arrivata per il suo normale turno ma non è stata in grado di localizzare Gerrish, Chung o la loro figlia, hanno detto le autorità. Il 17 agosto, le squadre di ricerca e salvataggio hanno trovato la famiglia morta a 1,6 miglia dalla loro auto sul Savage Lundy Trail.

All’incrocio del Savage Lundy Trail, l’altitudine è di circa 1.800 piedi e la temperatura durante tutto il percorso variava tra 107 e 109 gradi, raffreddandosi leggermente la sera. Quella sezione del sentiero è un pendio esposto a sud/sudest, quindi è esposto alla luce solare costante. Anche il cane di famiglia, Oski, era con loro e le autorità ritengono che soffrisse anche di problemi legati al calore. “I risultati dei dati del cellulare erano l’ultima cosa che la famiglia e gli investigatori stavano aspettando”, ha scritto lo sceriffo Jeremy Briese in un post su Facebook. “Le informazioni estratte confermano i nostri risultati iniziali”.