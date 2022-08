Usa. Salman Rushdie verso la via della guarigione. La famiglia estremamente sollevata

- Advertisement -

AgenPress – Salman Rushdie è “sulla via della guarigione”. Lo ha detto il suo agente, Andrew Wylie, in un comunicato al Washington Post. “Le ferite sono gravi ma le sue condizioni sono avviate sulla strada giusta”.

La guarigione, ha sottolineato ancora l’agente di Rushdie, “sarà un processo lungo”. Nessun aggiornamento sullo stato dell’occhio destro, colpito da una coltellata e che, secondo quanto riferito da Wylie, lo scrittore rischia di perdere.

- Advertisement -

Nella notte si era diffusa la notizia che l’autore dei ‘Versi Satanici’, vittima di un attacco nello stato di New York venerdì, fosse stato staccato dal respiratore e avesse iniziato a parlare. L’aggiornamento era stato dato su Twitter dallo scrittore Aatish Taseer che poi ha cancellato il tweet scusandosi per aver “dato informazioni che non era mio compito fornire”.

La famiglia è “estremamente sollevata” per il fatto che lo scrittore sia ora in grado di respirare autonomamente. Lo ha affermato suo figlio aggiungendo che “il senso dell’umorismo provocatorio” di suo padre “rimane intatto'”.