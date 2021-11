Usa. Studio, grassi vegetali diminuiscono rischi di ictus, aumentano con quelli di origine animale

- Advertisement -

AgenPress – È un dato di fatto: mangiare troppi grassi può aumentare il colesterolo, ostruire le arterie e contribuire al rischio di ictus e altre forme di malattie cardiache , per non parlare di obesità, diabete, cancro e una miriade di altre condizioni.

Lo studio ha rilevato che le persone che mangiavano più grassi a base vegetale avevano il 12% in meno di probabilità di subire un ictus rispetto a quelle che ne mangiavano di meno.

D’altro canto, le persone che mangiavano i livelli più alti di grassi saturi di origine animale avevano il 16% in più di probabilità di avere un ictus rispetto a coloro che mangiavano meno grassi di quel tipo.

“I nostri risultati indicano che il tipo di grasso e le diverse fonti alimentari di grasso sono più importanti della quantità totale di grassi alimentari nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, incluso l’ictus”, ha affermato l’autore principale Fenglei Wang, borsista post-dottorato nel dipartimento di nutrizione dell’Università di Harvard. TH Chan School of Public Health, in una dichiarazione.

Hai bisogno di grasso per sopravvivere. I grassi aiutano il tuo corpo ad assorbire le vitamine dagli alimenti, a mantenere in funzione gli ormoni, a costruire cellule, a darti energia e a mantenerti al caldo.

Ma sono i grassi insaturi che provengono da verdure, noci e pesce grasso che possono abbassare il livello di colesterolo e aiutare a mantenersi in salute.

“Quali sono le principali fonti di grassi vegetali o vegetali?” ha chiesto Alice Lichtenstein, direttrice e ricercatrice senior presso il Laboratorio di nutrizione cardiovascolare della Tufts University di Boston.

“Questi sarebbero gli oli vegetali liquidi, cose come olio di mais, olio di cartamo, olio di girasole, olio di soia, che sono ricchi di acidi grassi polinsaturi, e poi oli come olio di colza e olio d’oliva, che sono ricchi di acidi grassi monoinsaturi ” ha detto Lichtenstein in una nota. Non è stata coinvolta nello studio.

“Questi sono i tipi di oli che dovrebbero essere usati per la preparazione del cibo”, ha aggiunto.

I grassi saturi e trans generalmente non sono così salutari. I grassi saturi provengono tipicamente da carni rosse e lavorate e tendono ad essere solidi a temperatura ambiente. Nello studio, quelli includevano manzo, maiale, agnello, pancetta, salsiccia, mortadella, hot dog, salame e altre carni lavorate.

“Una moderata riduzione del consumo di carne rossa e lavorata all’interno di un modello alimentare sano può ridurre la mortalità totale del 13%, la mortalità per malattie cardiache del 14%, la mortalità per cancro dell’11% e il rischio di diabete di tipo 2 del 24%”, ha affermato il dott. Frank Hu , presidente del dipartimento di nutrizione presso la Harvard TH Chan School of Public Health.

“Le caratteristiche chiave di una dieta sana per il cuore sono bilanciare l’apporto calorico con il fabbisogno calorico”.