Usa. Willow, il nuovo gatto della Casa Bianca. Farà compagnia a Commander, cucciolo di pastore tedesco

- Advertisement -

Biden ha incontrato Willow per la prima volta a una tappa della campagna elettorale nel 2020, secondo le informazioni fornite dall’addetto stampa della first lady Michael LaRosa, quando il gatto è saltato sul palco e i proprietari della fattoria dove si stava svolgendo l’evento hanno notato il “legame immediato” che condividevano .

Biden ha incontrato Willow per la prima volta a una tappa della campagna elettorale nel 2020, secondo le informazioni fornite dall’addetto stampa della first lady Michael LaRosa, quando il gatto è saltato sul palco e i proprietari della fattoria dove si stava svolgendo l’evento hanno notato il “legame immediato” che condividevano .

AgenPress – La first lady Jill Biden ha rivelato il tanto atteso gatto di famiglia Biden . È una tabby grigia di due anni di nome Willow. Il nome è ispirato alla città natale della first lady di Willow Grove, in Pennsylvania.