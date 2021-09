Vaccini. Draghi. Eterologa funziona, la farò anche io martedì. Sfida è per i non ancora vaccinati

- Advertisement -

AgenPress – “L’eterologa funziona, io sono prenotato martedì. Ho più di 70 anni” e la prima dose con Astrazeneca “ha dato risposta bassa e mi si consiglia di fare l’eterologa. Quindi funziona per me e ancor più vero funziona per chi ha meno di 70 anni e meno di 60 anni”.

Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa parlando dei vaccini. “Vaccinarsi è fondamentale. La confusione è su quale tipo vaccino fare a seconda delle condizioni. La cosa peggiore che si può’ fare è non vaccinarsi o vaccinarsi con una dose sola”.

“Se uno ha meno di 60 anni e gli è stato proposto di fare l’eterologa ma non vuole, questa persona è libera di fare la seconda dose di Astrazeneca purché abbia il parere del medico e il consenso informato, bene”. La cosa peggiore è non fare la seconda dose”.

“Bisogna cercare tutti coloro che non si sono ancora vaccinati, i cinquantenni, questa è la sfida che abbiamo noi da vincere. Non so quanti siano ma questi sono quelli che si ammalano, in maniera grave e devono essere vaccinati”.

“Nonostante tutta la confusione, è straordinario come la popolazione non mostri l’intenzione di diminuire la vaccinazione e di non vaccinarsi, è straordinario. Rispetto ad altri Paesi, è uno dei comportamenti più ammirevoli, ricordiamocelo”, ha detto ancora. “Pronti a chiarire ogni confusione ma il comportamento è veramente costante e straordinario”.