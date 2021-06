AgenPress. Intanto sugli open day per i più giovani targati AstraZeneca sono già in molti ad aver fatto marcia indietro. Guido Rasi, ex dg dell’Ema e ora consulente del commissario Figliuolo, alla domanda sugli open day (“Li avrebbe fatti?”), risponde: “Avrei aspettato un attimo.

Oggi come oggi a mio figlio maschio lo farei fare, a mia figlia no, fermo restando che immunizzandosi con AstraZeneca correrebbe meno rischi di quelli comunque rari che si assumono prendendo la pillola”.