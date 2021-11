Val Belviso. Simone 18 anni, guardiacaccia da una mese, scivola in un dirupo e muore

- Advertisement -

AgenPress – È scivolato in un dirupo e, per le gravi lesioni riportate nella caduta, non ha avuto scampo. È morto così, nella prima serata di ieri, Simone Valli, 18 anni, residente a Teglio (Sondrio), durante un’uscita di servizio nei boschi, e da poche settimane assunto alla riserva naturalistica di Val Belviso, al confine con la provincia di Brescia.

Da quanto appreso il ragazzo stava compiendo un sopralluogo nel bosco quando, molto probabilmente a causa del fondo intriso di acqua dopo le abbondanti piogge delle ultime giornate, ha perso l’equilibrio precipitando in un burrone. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Era felice, aveva confidato agli amici, per avere conseguito il titolo di guardacaccia ed essere stato assunto dall’oasi naturalistica, per potere lavorare a stretto contatto con il verde.